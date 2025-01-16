Мишустин пригласил предпринимателей из Вьетнама на ПМЭФ

«Хочу пригласить вьетнамских инвесторов в Россию. И, конечно, приглашаем представителей Вьетнама на ПМЭФ летом и на ВЭФ осенью текущего года во Владивостоке».
Председатель правительства РФ подчеркнул, что наша страна создает возможности для активной работы зарубежных компаний, разделяющих российские ценности.
ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня. ВЭФ в этом году пройдет в 10-й раз. Проведение форума запланировано во Владивостоке — с 3 по 6 сентября.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что РФ готова участвовать в реализации проектов во Вьетнаме. Это касается «области атомной генерации и развития речного электротранспорта». Также изучается вопрос о поставке во Вьетнам сниженного природного газа.
Во время официального визита нашей делегации в страну также было принято решение об увеличении количества авиарейсов между Россией и Вьетнамом.