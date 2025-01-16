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Мишустин пригласил предпринимателей из Вьетнама на ПМЭФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин пригласил предпринимателей из Вьетнама на Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум. Приглашение Мушустин озвучил во время официального визита во Вьетнам, сообщил 16 января Фонд Росконгресс.

Источник: Reuters

«Хочу пригласить вьетнамских инвесторов в Россию. И, конечно, приглашаем представителей Вьетнама на ПМЭФ летом и на ВЭФ осенью текущего года во Владивостоке».

сказал Мишустин

Председатель правительства РФ подчеркнул, что наша страна создает возможности для активной работы зарубежных компаний, разделяющих российские ценности.

ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня. ВЭФ в этом году пройдет в 10-й раз. Проведение форума запланировано во Владивостоке — с 3 по 6 сентября.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что РФ готова участвовать в реализации проектов во Вьетнаме. Это касается «области атомной генерации и развития речного электротранспорта». Также изучается вопрос о поставке во Вьетнам сниженного природного газа.

Во время официального визита нашей делегации в страну также было принято решение об увеличении количества авиарейсов между Россией и Вьетнамом.

Мишустин Михаил