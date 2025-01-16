Совбез: украинские спецслужбы вербуют белорусов через интернет

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью sb.by сказал, что украинские спецслужбы вербуют белорусов через интернет.
По его словам, украинскими спецслужбами проводится активная работа, связанная с дистанционкой вербовкой через интернет «сочувствующих» белорусов, чтобы склонить их к оказанию содействия в сборе, предоставлении интересующей информации, совершению активных противоправных действий. Вольфович отметил, что сначала гражданам предлагают осуществить фото- и видеосъемку мест дислокации подразделений Вооруженных Сил Беларуси в приграничных с Украиной районах для последующей передачи им полученных материалов.
Государственный секретарь Совета безопасности подчеркнул, что в дальнейшем завербованные белорусские экстремисты используются спецслужбами Украины, а также их западными кураторами для создания схроном с боеприпасами, оружием, взрывными устройствами и веществами для дальнейшего использования при совершении террористических атак на белорусской и российской территориях, «а также непосредственно для их совершения».
— При этом, как показывает практика, вопреки обещаниям, жизнь завербованных и членов их семей, обеспечение их безопасности спецслужбы Украины волнуют в последнюю очередь… Для них наши люди — это расходный материал, — уточнил Александр Вольфович.
Ранее Минобороны заявило об угрозах на границе с Беларусью перед выборами президента.
Тем временем замкомандующего назвал задачу белорусского СОБР на границе с Украиной.
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