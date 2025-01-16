Совбез: украинские спецслужбы вербуют белорусов через интернет

По его словам, украинскими спецслужбами проводится активная работа, связанная с дистанционкой вербовкой через интернет «сочувствующих» белорусов, чтобы склонить их к оказанию содействия в сборе, предоставлении интересующей информации, совершению активных противоправных действий. Вольфович отметил, что сначала гражданам предлагают осуществить фото- и видеосъемку мест дислокации подразделений Вооруженных Сил Беларуси в приграничных с Украиной районах для последующей передачи им полученных материалов.