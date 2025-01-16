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Куйвашев поручил усилить обеспечение детсадов квалифицированными кадрами

На заседании свердловского правительства губернатор поставил задачу по повышению качества дошкольного образования.

На заседании регионального правительства, которое прошло 16 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу по повышению качества дошкольного образования и продолжению работы по обеспечению детсадов квалифицированными кадрами, а также качественной материально-технической базой.

«На ближайшее время в число приоритетов в сфере дошкольного образования входят кадровое обеспечение и профессиональная подготовка тех, кто работает с детьми, оснащение детских садов средствами обучения и воспитания, а также укрепление материально-технической базы», — подчеркнул глава региона.