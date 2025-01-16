Куйвашев поручил усилить обеспечение детсадов квалифицированными кадрами

На заседании регионального правительства, которое прошло 16 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу по повышению качества дошкольного образования и продолжению работы по обеспечению детсадов квалифицированными кадрами, а также качественной материально-технической базой.
«На ближайшее время в число приоритетов в сфере дошкольного образования входят кадровое обеспечение и профессиональная подготовка тех, кто работает с детьми, оснащение детских садов средствами обучения и воспитания, а также укрепление материально-технической базы», — подчеркнул глава региона.