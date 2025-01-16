Куйвашев поручил усилить обеспечение детсадов квалифицированными кадрами

«На ближайшее время в число приоритетов в сфере дошкольного образования входят кадровое обеспечение и профессиональная подготовка тех, кто работает с детьми, оснащение детских садов средствами обучения и воспитания, а также укрепление материально-технической базы», — подчеркнул глава региона.