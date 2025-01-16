Лукашенко сообщил, что все больше убеждается в необходимости второй АЭС

Первая белорусская АЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Генеральным подрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Ранее сообщалось, что белорусские власти прорабатывают вопрос строительства второй АЭС в стране. Лукашенко уже заявлял, что является сторонником строительства в республике второй атомной электростанции. Он также обозначил возможное место размещения новой АЭС, не исключив, что она может появиться в районе восточнее Могилева. По его словам, источником ее финансирования могут быть сэкономленные кредитные средства. Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что российская сторона при необходимости готова построить в Белоруссии вторую АЭС.