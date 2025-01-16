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Лукашенко сообщил, что все больше убеждается в необходимости второй АЭС

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости построить в стране вторую атомную электростанцию.

Источник: Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — сказал он во время посещения Минского городского технопарка. Слова главы государства приводит агентство БелТА.

Как было отмечено, в республике фиксируется растущая потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан. В частности, постоянно увеличивается парк электромобилей.

Первая белорусская АЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Генеральным подрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Ранее сообщалось, что белорусские власти прорабатывают вопрос строительства второй АЭС в стране. Лукашенко уже заявлял, что является сторонником строительства в республике второй атомной электростанции. Он также обозначил возможное место размещения новой АЭС, не исключив, что она может появиться в районе восточнее Могилева. По его словам, источником ее финансирования могут быть сэкономленные кредитные средства. Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что российская сторона при необходимости готова построить в Белоруссии вторую АЭС.

Лукашенко Александр
энергетика