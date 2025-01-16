Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и камерами

По словам начальника главного управления, практически половина из мест, где расположены участки для голосования, будут оборудованы системами видеонаблюдения Республиканской системой мониторинга общественной безопасности. Сейчас с личным составом проводятся дополнительные инструктажи по порядку несения службы, организована отработка типовых алгоритмов действий во взаимодействии с председателями избиркомов.