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Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и камерами

Досрочное голосование на президентских выборах начнется 21 января, основной день назначен на 26-е число.

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Помещения участковых комиссий в Беларуси оборудуют системами видеонаблюдения и тревожными кнопками, сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя во время пресс-конференции.

Он отметил, что у правоохранителей налажено взаимодействие с избиркомами, исполкомами и другими заинтересованными.

«С личным составом проведены занятия об особенностях законодательства о выборах. Кроме того, проведены необходимые командно-штабные учения и тренировки. Организовано принятие дополнительных мер по обследованию и оборудованию помещений участковых комиссий системами видеонаблюдения и тревожными кнопками», — сказал Купченя.

Он уточнил, что к началу досрочного голосования, которое стартует в стране 21 января, все объекты будут оборудованы системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации.

По словам начальника главного управления, практически половина из мест, где расположены участки для голосования, будут оборудованы системами видеонаблюдения Республиканской системой мониторинга общественной безопасности. Сейчас с личным составом проводятся дополнительные инструктажи по порядку несения службы, организована отработка типовых алгоритмов действий во взаимодействии с председателями избиркомов.