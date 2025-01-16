Вольфович: Запад планирует захват приграничных районов Беларуси

«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории “свободной” и вводу туда западными странами некоего “миротворческого” контингента, — подчеркнул Александр Вольфович. — Кроме того, украинскими спецслужбами проводится активная работа по дистанционной вербовке через интернет “сочувствующих” белорусских граждан с целью их склонения к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей информации, а также совершению активных противоправных действий. Сначала им предлагается осуществить фото- и видеосъемку мест дислокации подразделений Вооруженных Сил в приграничных с Украиной районах с последующей передачей им полученных материалов».