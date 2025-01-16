Чуклин официально возглавил главное госправовое управление Омской области

Фактически Чуклин возглавлял ГГПУ с середины декабря 2024 года в статусе исполняющего обязанности начальника после ухода Антона Банникова. Последний после девяти лет работы руководителем ведомства перешел в министерство здравоохранения Омской области, где занял пост заместителя министра.