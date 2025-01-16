Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чуклин официально возглавил главное госправовое управление Омской области

Чиновник на протяжении месяца до назначения руководил структурой областного правительства в статусе исполняющего обязанности.

Источник: Комсомольская правда

Главное государственно-правовое управление Омской области официально возглавил с 16 января Александр Чуклин. Распоряжение о назначении нового начальника ведомства подписал губернатор Виталий Хоценко.

Согласно документу, контракт с Александром Чуклиным был заключен сроком на один год.

Фактически Чуклин возглавлял ГГПУ с середины декабря 2024 года в статусе исполняющего обязанности начальника после ухода Антона Банникова. Последний после девяти лет работы руководителем ведомства перешел в министерство здравоохранения Омской области, где занял пост заместителя министра.

Александр Чуклин был заместителем Банникова и руководил управлением законопроектных работ и правовой экспертизы.