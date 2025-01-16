Чуклин официально возглавил главное госправовое управление Омской области

Главное государственно-правовое управление Омской области официально возглавил с 16 января Александр Чуклин. Распоряжение о назначении нового начальника ведомства подписал губернатор Виталий Хоценко.
Согласно документу, контракт с Александром Чуклиным был заключен сроком на один год.
Фактически Чуклин возглавлял ГГПУ с середины декабря 2024 года в статусе исполняющего обязанности начальника после ухода Антона Банникова. Последний после девяти лет работы руководителем ведомства перешел в министерство здравоохранения Омской области, где занял пост заместителя министра.
Александр Чуклин был заместителем Банникова и руководил управлением законопроектных работ и правовой экспертизы.