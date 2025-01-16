Министром противодействия коррупции в Самарской области стал бывший сотрудник СК

Ренат Валиуллин некоторое время назад был руководителем Советского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области. Подразделение Рената Валиуллина расследовало и громкие коррупционные дела. Например, в производстве находилось уголовное дело бывшего заместителя руководителя департамента управления имуществом мэрии Самары Вадима Кужилина. Ренат Валиуллин тогда сам комментировал расследование для СМИ и изначально сообщал, что дело будет масштабным.