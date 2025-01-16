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В Ростовской области утвердили количество избирателей

Избирательная комиссия утвердила численность избирателей Ростовской области. По состоянию на январь 2025 года на Дону зарегистрировано 3,154 млн избирателей, сообщает пресс-служба комиссии.

Источник: Коммерсантъ

Больше всего избирателей зарегистрированы в Ростове-на-Дону — 816 тыс. Также в тройку лидеров среди городов вошли Таганрог (213 тыс. избирателей) и Шахты (157 тыс. избирателей).

Лидерами среди районов являются Аксайский (98 тыс.), Сальский (78 тыс.), Азовский (76 тыс.) и Белокалитвинский районы (71 тыс.).

В единый день голосования, 14 сентября 2025 года, в Ростовской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Жителям региона предстоит избрать около 200 парламентариев в местные представительные органы власти.