В Ростовской области утвердили количество избирателей

Больше всего избирателей зарегистрированы в Ростове-на-Дону — 816 тыс. Также в тройку лидеров среди городов вошли Таганрог (213 тыс. избирателей) и Шахты (157 тыс. избирателей).
Лидерами среди районов являются Аксайский (98 тыс.), Сальский (78 тыс.), Азовский (76 тыс.) и Белокалитвинский районы (71 тыс.).
В единый день голосования, 14 сентября 2025 года, в Ростовской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Жителям региона предстоит избрать около 200 парламентариев в местные представительные органы власти.