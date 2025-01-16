«Не офисы — производства! Все должно быть заточено под производства!» Лукашенко посещает Минский городской технопарк 16 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января, в четверг, заявил, что все должно быть заточено под производства во время посещения Минского городского технопарка. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Президент посещает Минский городской технопарк. Который появился благодаря распоряжению Первого. На площадке завода ОАО “Мотовело” в рамках инвестиционного проекта», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что в парке осуществляют производственную и другую деятельность 68 арендаторов, 26 резидентов парка. Глава государства заслушал доклад мэра Минска Владимира Кухарева про ход реконструкции площадки. Говорится, что указанные площадки предлагалось отдать под строительство жилья, однако президент напомнил о своем решении:
— Здесь должно быть производство. Но производство чистое. Это центр Минска.
Кроме того, глава государства расставил точки над «и» и в офисной истории:
— Не офисы — производства! Все должно быть заточено под производства!
Он поинтересовался, что именно настораживает. Александра Лукашенко заверили, что все идет по плану. Вместе с тем президент подчеркнул, что локализация является для Беларуси важнейшим вопросом, уточнив, что это не просто имиджевый проект.
— В чем суть этой проблемы? Надо развивать и модернизировать свои школы. То, что мы умеем делать и то, что сделано — уже немало! — заявил глава государства.
В телеграм-канале обратили внимание на то, что президент посмотрел мотоциклы и велосипеды. А также рассказали, что Александра Лукашенко интересовала локализация на конкретных примерах: что белорусского в них. Также он интересовался стоимостью и доступностью для людей.
«А людям нравится? Поинтересовались и спросом», — говорится в сообщении.
Глава государства заметил, что мотоциклы и велосипеды — будущее!
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о муштре в белорусской армии, сказав людям в погонах обойтись без лишних денег.
Ранее Лукашенко сказал ни копейки не тратить на «барахло»: «Всякие офисы, конторы и прочее».
Кроме того, глава государства сказал, что семья с двумя-тремя авто в Минске может самостоятельно подвезти детей в школу: «Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов».