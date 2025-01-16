«Не офисы — производства! Все должно быть заточено под производства!» Лукашенко посещает Минский городской технопарк 16 января

В телеграм-канале обратили внимание на то, что президент посмотрел мотоциклы и велосипеды. А также рассказали, что Александра Лукашенко интересовала локализация на конкретных примерах: что белорусского в них. Также он интересовался стоимостью и доступностью для людей.