Стояногло: выборы президента Молдовы прошли в антидемократических условиях

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Президентские выборы в Молдове прошли в антидемократических условиях, и Майя Санду смогла получить второй мандат только благодаря истеризации и разделению общества, об этом в телеэфире заявил экс-кандидат в президенты Александр Стояногло.
«Выборы президента прошли в антидемократических условиях. Не были учтены голоса нескольких сотен тысяч наших граждан, которые находятся в Российской Федерации, проигнорированы сотни тысяч жителей Приднестровья. Ситуация была настолько накалена, что борьба грозила перерасти в конфликт», — отметил он.
Напомнив об аннулировании первого тура президентских выборов в Румынии, Стояногло предположил, что Санду готовилась к такому сценарию и в Молдове, для этого была запущена истеризация общества.
«Для этого Санду запустила тему о якобы 300 тысячах купленных голосов и массовых подвозах. Все это было сделано для признания выборов недействительными. Санду заранее готовилась к сценарию отмены выборов по румынскому варианту».
Стояногло осудил ксенофобские выпады активистов правящей партии PAS в период избирательной кампании и подчеркнул, что это явление не может не вызывать обеспокоенности.
«Реакция этнической нетерпимости, которую мы наблюдали в ходе этой избирательной, проявилась впервые за 30 лет. Для меня эта была опасным синдромом. Такая ксенофобия. Мне важно на этих выборах было сохранить гражданский мир, этническое спокойствие. Я хочу быть президентом, который не будет разделять общество, а который предложит новую модель развития государства и институтов, обеспечит нормальную работу всей политической системы», — сказал Стояногло.
Напомним, после голосования на выборах президента и референдуме 20 октября 2024 года президент Майя Санду заявила о «покупке 300 тысяч голосов криминальными группировками». Позднее Санду сама опровергла свои слова, заявив, что профильные службы добыли доказательства лишь о покупке порядка 130 тысяч голосов.
Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 3 ноября прошлого года, за победу боролись действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. Санду сохранила за собой мандат, фактически выиграв выборы благодаря диаспоре, проживающей на Западе. В России, где живут около полумиллиона молдавских граждан, было открыто только два участка для голосования, оба в столице. Избирательная кампания проходила с многочисленными нарушениями и была названа самой грязной с момента обретения Молдовой независимости. Утверждение итогов выборов и мандата Санду Конституционным судом также прошло на фоне протестов оппозиции.