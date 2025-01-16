Два федеральных министра прилетят в Пермь на этой неделе

В конце недели Пермь с рабочими визитами могут посетить два федеральных чиновника. Ожидается приезд министра экономического развития России Максима Решетникова и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
По информации издания, министры могут прибыть в краевую столицу в пятницу, 17 января. Они планируют посетить Пермский авиационный техникум и научно-образовательный центр «Региональное недропользование». Также они проведут закрытые совещания в Пермском национальном исследовательском университете (ПГНИУ).