Два федеральных министра прилетят в Пермь на этой неделе

По информации издания, министры могут прибыть в краевую столицу в пятницу, 17 января. Они планируют посетить Пермский авиационный техникум и научно-образовательный центр «Региональное недропользование». Также они проведут закрытые совещания в Пермском национальном исследовательском университете (ПГНИУ).