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Два федеральных министра прилетят в Пермь на этой неделе

Они планируют посетить образовательные учреждения.

Источник: Комсомольская правда

В конце недели Пермь с рабочими визитами могут посетить два федеральных чиновника. Ожидается приезд министра экономического развития России Максима Решетникова и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, министры могут прибыть в краевую столицу в пятницу, 17 января. Они планируют посетить Пермский авиационный техникум и научно-образовательный центр «Региональное недропользование». Также они проведут закрытые совещания в Пермском национальном исследовательском университете (ПГНИУ).