В Лельчицах женщина напала на сотрудника ГАИ — ей грозит до семи лет лишения свободы

Инцидент произошел вечером 11 января. Правоохранители на одной из улиц райцентра заметили двух пешеходов — 44-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, которые шли по краю проезжей части, не обозначив себя световозвращающими элементами.
Сотрудники ГАИ начали оформлять административный протокол, но дама всячески им препятствовала, а потом и вовсе толкнула одного из инспекторов и собиралась уйти.
На помощь нарушителям поспешила их 42-летняя знакомая. Она достала телефон и включила камеру. Госавтоинспектор потребовал прекратить съемку, объявил «помощнице» о задержании и потребовал пройти в служебный автомобиль. Но никакой реакции на его слова не последовало. Женщина категорически отказалась подчиняться законным требованиям правоохранителей и в результате была задержана с применением физической силы.
«В момент общения с задержанной, к служебному автомобилю ГАИ вновь подошла нарушительница и, с целью воспрепятствования законной деятельности правоохранителей, крича и нецензурно выражаясь, применила к одному из сотрудников насилие, несколько раз ударив его», — рассказали в милиции.
Женщин задержали и доставили в райотдел милиции. В отношении 42-летней фигурантки составлен административный протокол — за неповиновение требованиям сотрудников ГАИ при исполнении ими служебных полномочий. А 45-летняя задержанная за насилие в отношении сотрудника милиции «заработала» себе уголовную статью — ей грозит до семи лет лишения свободы.