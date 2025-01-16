В Лельчицах женщина напала на сотрудника ГАИ — ей грозит до семи лет лишения свободы

На помощь нарушителям поспешила их 42-летняя знакомая. Она достала телефон и включила камеру. Госавтоинспектор потребовал прекратить съемку, объявил «помощнице» о задержании и потребовал пройти в служебный автомобиль. Но никакой реакции на его слова не последовало. Женщина категорически отказалась подчиняться законным требованиям правоохранителей и в результате была задержана с применением физической силы.