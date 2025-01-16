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МВД переходит на усиленный вариант несения службы с 20 января

Милиционеры будут дежурить вблизи помещений для голосования круглые сутки, чтобы при необходимости среагировать и помочь избиркомам в поддержании порядка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск с 20 января перейдет на усиленный вариант несения службы, сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя во время пресс-конференции.

Он обратил внимание, что основные усилия правоохранителей сконцентрированы на обеспечении правопорядка во время голосования избирателей.

«С 20 января личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск переводится на усиленный вариант несения службы», — сказа Купченя.

Для координации действий личного состава, сбора и анализа информации, предусмотрена работа оперативно-ситуационных штабов на всех уровнях.

Правоохранители будут нести службу на всех участках для голосования круглые сутки.

«Милиционеры будут находиться вблизи помещений для голосования в готовности среагировать и оказать необходимое содействие комиссиям в поддержании порядка», — добавил Купченя.

По его словам, также к местам голосования приблизят наряды в единой дислокации, предусмотрены дополнительные мобильные группы и группы быстрого реагирования в полной экипировке с автоматическим оружием.

Купченя заверил, что ни одно правонарушение и противоправное действие не останется без внимания.