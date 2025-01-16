Бочаров напомнил чиновникам о совести при подготовке к 80-летию Великой Победы

Сегодня, 16 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал наставления чиновникам на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, глава региона напомним всем о совести.