Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Бурлачко рассказал о новых краевых законах, регулирующих правоотношения в соцсфере

С начала 2025 года на Кубани вступают в силу новые региональные законы, направленные на регулирование различных аспектов социальной сферы.

Подробнее о них рассказал глава ЗСК Юрий Бурлачко.

Как пояснил председатель регионального парламента в своем телеграм-канале, одной из ключевых инициатив стало введение ежемесячной допвыплаты в размере 5000 рублей для педагогов, работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Ранее это предложение озвучил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Кроме того, увеличится сумма ежемесячных допвыплат для учителей и ряда педагогов общеобразовательных организаций. Так, размер выплат для педагогов-психологов, преподавателей основ безопасности и защиты Родины, соцпедагогов, дефектологов и логопедов вырастет с 8000 до 13 000 рублей.

Подобное повышение предусмотрено и для педагогов дополнительного образования. Они будут получать 13 000 рублей ежемесячно, обозначил Бурлачко.

Также с начала года начнут выплачиваться единовременные денежные пособия гражданам, которые усыновили или удочерили ребёнка в регионе. Срок действия этого закона продлён до 31 декабря 2031 года.

В силу вступает закон о Терпрограмме госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Эта программа определяет список видов, форм и условий медпомощи, которая предоставляется кубанцам бесплатно.

Ещё одно нововведение касается трудового воспитания и обучения в регионе. Новый закон устанавливает порядок регулирования вопросов, связанных с профессиональной ориентацией, воспитанием и обучением школьников.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, этим перечнем содержание пакета вступающих в силу законов не ограничивается. По мере необходимости он будет дополняться в соответствии с планом нормотворческой работы парламента региона.

закон