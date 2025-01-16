Юрий Бурлачко рассказал о новых краевых законах, регулирующих правоотношения в соцсфере

Кроме того, увеличится сумма ежемесячных допвыплат для учителей и ряда педагогов общеобразовательных организаций. Так, размер выплат для педагогов-психологов, преподавателей основ безопасности и защиты Родины, соцпедагогов, дефектологов и логопедов вырастет с 8000 до 13 000 рублей.