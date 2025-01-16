Юрий Бурлачко рассказал о новых краевых законах, регулирующих правоотношения в соцсфере

Подробнее о них рассказал глава ЗСК Юрий Бурлачко.
Как пояснил председатель регионального парламента в своем телеграм-канале, одной из ключевых инициатив стало введение ежемесячной допвыплаты в размере 5000 рублей для педагогов, работающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Ранее это предложение озвучил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Кроме того, увеличится сумма ежемесячных допвыплат для учителей и ряда педагогов общеобразовательных организаций. Так, размер выплат для педагогов-психологов, преподавателей основ безопасности и защиты Родины, соцпедагогов, дефектологов и логопедов вырастет с 8000 до 13 000 рублей.
Подобное повышение предусмотрено и для педагогов дополнительного образования. Они будут получать 13 000 рублей ежемесячно, обозначил Бурлачко.
Также с начала года начнут выплачиваться единовременные денежные пособия гражданам, которые усыновили или удочерили ребёнка в регионе. Срок действия этого закона продлён до 31 декабря 2031 года.
В силу вступает закон о Терпрограмме госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Эта программа определяет список видов, форм и условий медпомощи, которая предоставляется кубанцам бесплатно.
Ещё одно нововведение касается трудового воспитания и обучения в регионе. Новый закон устанавливает порядок регулирования вопросов, связанных с профессиональной ориентацией, воспитанием и обучением школьников.
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, этим перечнем содержание пакета вступающих в силу законов не ограничивается. По мере необходимости он будет дополняться в соответствии с планом нормотворческой работы парламента региона.