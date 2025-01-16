Совбез: экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью sb.by сообщил, что экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси.
— По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории «свободной» и вводу туда западными странами некоего «миротворческого» контингента, — подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.
По его словам, радикальные формирования и другие деструктивные силы поддерживают на Западе для реализации плана по силовому свержению власти в Беларуси. Он отметил, что в Польше, чтобы руководить обучающими процессами боевиков, был создан командно-координационный центр для подготовки так называемого «боевого крыла».
Кроме того, Вольфович заметил, что на украинской территории, которая превратилась в некую серую зону и сейчас используется Западом для ведения прокси-войны с Беларусью и Россией, с привлечением украинских специалистов, западных спецслужб, спецподразделений осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, которые состоят из белорусских радикалов.
Госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что белорусских радикалов на украинской территории используют в «боевых операциях ВСУ против российских войск, в которых белорусские экстремисты приобретают боевой опыт, правда, скорость их безвозвратного выбывания (ликвидации) постоянно возрастает». Он уточнил, что с начала специальной военной операции все они установлены, в том числе с учетом уничтоженных.
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