Совбез: экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси

Госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что белорусских радикалов на украинской территории используют в «боевых операциях ВСУ против российских войск, в которых белорусские экстремисты приобретают боевой опыт, правда, скорость их безвозвратного выбывания (ликвидации) постоянно возрастает». Он уточнил, что с начала специальной военной операции все они установлены, в том числе с учетом уничтоженных.