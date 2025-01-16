Возвращение выборов мэров в Самарской области решили отложить

«Мы сейчас находимся на этапе, когда происходит формирование единой системы публичной власти, и сформирована определенная законодательная основа этой системы на федеральном уровне, в федеральных органах власти, региональных органах власти. В некоторой мере приостановлена работа над дальнейшим распространением этих принципов на уровне местного саморавления до завершения специальной военной операции и, возможно, других политических преобразований. Поэтому, на мой взгляд, логично дождаться решения федерального законодателя», — высказалась депутат Марина Антимонова.