Совбез заявил об активизации иностранных спецслужб перед выборами в Беларуси. Подробности в интервью sb.by озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
— Действительно, мы фиксируем активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, — акцентировал внимание Александр Вольфович.
Он отметил, что белорусская сторона видит, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек, триггеров в обществе для организации провокаций, которые способны раскачать ситуацию в Беларуси. Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что ничего принципиального нового не увидели в этот раз.
По его словам, в интересах влияния на ход электоральной кампании США вместе союзниками и далее продолжают реализацию комплексной стратегии прессинга на Беларусь в политической, экономической, международно-правовой и других сферах.
— Ключевые цели остаются прежними: смена власти в стране и разрыв союзнических отношений с Россией, — заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.
Вольфович обратил внимание на то, что основными методами являются дискредитация власти перед населением и международным сообществом, дезинформация, нанесение ущерба экономике, внесение раскола в государственный аппарат, силовой блок, а также политическое и другое гибридное давление по надуманным поводам.
Ранее Совбез заявил, что украинские спецслужбы вербуют белорусов через интернет.
Кроме того, Совбез сказал, что экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси.
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