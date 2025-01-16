Совбез заявил об активизации иностранных спецслужб перед выборами в Беларуси

Он отметил, что белорусская сторона видит, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек, триггеров в обществе для организации провокаций, которые способны раскачать ситуацию в Беларуси. Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что ничего принципиального нового не увидели в этот раз.