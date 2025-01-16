Лукашенко готов всячески помогать частникам

МИНСК, 16 янв — Sputnik. В Беларуси никто не настроен против частного производства, сказал президент страны Александр Лукашенко в ходе общения с сотрудниками предприятий в столичном технопарке.
«Надо расширять производство. И мы этим частникам будем помогать. Всячески будем помогать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По его словам, в республике нет каких-либо настроений, направленных против частного производства, и не появится в будущем. Однако это касается частных предприятий, «которые работают, платят налоги и платят нормальную зарплату, продают продукцию».
Лукашенко напомнил, как шло развитие минского велозавода, на который пришел частник и должен был развивать предприятие, но в итоге нарушил все договоренности.
«Я категорически предупредил: шаг влево, шаг вправо — с тобой разговор закончен. Человек не совсем понял меня и ту власть, которая у нас тогда была и сейчас есть. Дошло до того, что вы знаете, где он находится», — рассказал глава государства.
После чего заверил, что белорусские власти никого «душить не будут», потому что под давлением в тюрьме качества не достичь. Главное, чтобы было человеческое отношение к сотрудникам.
«Договорились — идите работать. Все очень просто. Но того, кто не понимает, мы приводим в чувства. По-разному», — констатировал белорусский лидер.
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