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Лукашенко готов всячески помогать частникам

Белорусские власти поддерживают расширение производственных площадок в республике, в том числе, с участием частного капитала.
Источник: AP 2024

МИНСК, 16 янв — Sputnik. В Беларуси никто не настроен против частного производства, сказал президент страны Александр Лукашенко в ходе общения с сотрудниками предприятий в столичном технопарке.

«Надо расширять производство. И мы этим частникам будем помогать. Всячески будем помогать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, в республике нет каких-либо настроений, направленных против частного производства, и не появится в будущем. Однако это касается частных предприятий, «которые работают, платят налоги и платят нормальную зарплату, продают продукцию».

Лукашенко напомнил, как шло развитие минского велозавода, на который пришел частник и должен был развивать предприятие, но в итоге нарушил все договоренности.

«Я категорически предупредил: шаг влево, шаг вправо — с тобой разговор закончен. Человек не совсем понял меня и ту власть, которая у нас тогда была и сейчас есть. Дошло до того, что вы знаете, где он находится», — рассказал глава государства.

После чего заверил, что белорусские власти никого «душить не будут», потому что под давлением в тюрьме качества не достичь. Главное, чтобы было человеческое отношение к сотрудникам.

«Договорились — идите работать. Все очень просто. Но того, кто не понимает, мы приводим в чувства. По-разному», — констатировал белорусский лидер.

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Лукашенко Александр