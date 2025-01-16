Лукашенко на «МотоВелоЗаводе» подарили мотоцикл марки «Минск»

От имени всего коллектива сотрудники «МотоВелоЗавода», расположенного на территории Минского городского технопарка, поблагодарили главу государства за своевременно принятые решения по сохранению и возрождению предприятия.
В подарок Президенту они передали символичный подарок — мотоцикл марки «Минск Д4 125», который был выпущен первым на обновленной производственной площадке.
Это модель экономичного мотоцикла с современным сбалансированным дизайном, созданная для дорожных условий стран СНГ. Минималистичный дизайн перекликается с предыдущими поколениями мотоциклов линейки «Минск», но имеет и современные стилистические решения. Производитель характеризует его как надежную, выносливую и экономичную в обслуживании технику.