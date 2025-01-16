Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко прокомментировал ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка прокомментировал журналистам ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, передает корреспондент БЕЛТА.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели — хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр