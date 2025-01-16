Сейчас не до дебатов: Лукашенко рассказал о ходе выборов президента Беларуси

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Беларусь в настоящее время должна развиваться, заявил глава государства Александр Лукашенко в ходе общения с сотрудниками предприятий столичного технопарка.
В ответ на вопрос о том, как проходит президентская избирательная кампания Лукашенко сказал, что не следит за ней.
«Нету времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел» — сказал президент.
По его словам, в настоящее время не до дебатов, потому что нужны не слова, а дела. Необходимо развиваться и бороться.
«Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами», — цитирует главу государства БелТА.
Отдельно Лукашенко обратился с призывом к белорусским гражданам прийти на избирательные участки и проголосовать, тем более для этого достаточно времени.
Основной день голосования на выборах президента республики назначен на 26 января 2025 года, досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января.
Центризбирком республики зарегистрировал в качестве кандидатов следующих политиков: Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Сергей Сыранков, Александр Хижняк.