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Сейчас не до дебатов: Лукашенко рассказал о ходе выборов президента Беларуси

Белорусские власти заняты подготовкой предстоящего голосования на президентских выборах, и призывают граждан принять в них участие.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Беларусь в настоящее время должна развиваться, заявил глава государства Александр Лукашенко в ходе общения с сотрудниками предприятий столичного технопарка.

В ответ на вопрос о том, как проходит президентская избирательная кампания Лукашенко сказал, что не следит за ней.

«Нету времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел» — сказал президент.

По его словам, в настоящее время не до дебатов, потому что нужны не слова, а дела. Необходимо развиваться и бороться.

«Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами», — цитирует главу государства БелТА.

Отдельно Лукашенко обратился с призывом к белорусским гражданам прийти на избирательные участки и проголосовать, тем более для этого достаточно времени.

Основной день голосования на выборах президента республики назначен на 26 января 2025 года, досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января.

Центризбирком республики зарегистрировал в качестве кандидатов следующих политиков: Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Сергей Сыранков, Александр Хижняк.

Лукашенко Александр