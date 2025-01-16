Лукашенко: Польша отказалась от Почобута

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Польша отказалась от переговоров по выдаче осужденного в Беларуси журналиста Андрея Почобута, заявил в четверг глава государства Александр Лукашенко, посещая Минский городской технопарк.
По его словам, на эту тему даже говорить нечего, поскольку ни польские власти, ни сам Почобут не проявляют к этому интереса.
«Они отказались от Почобута. Поляки отказались даже вести разговоры по Почобуту. Насколько меня информируют, даже Почобут не хочет туда ехать», — цитирует президента Беларуси БелТА.
В сентябре прошлого года Лукашенко также комментировал ситуацию вокруг польского активиста. Глава государства отмечал, что Минск готов на диалог с Варшавой по этому поводу, однако сам Почобут заявлял, что не поедет в Польшу.!