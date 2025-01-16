Лукашенко оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют»

Президент Беларуси Александр Лукашенко ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью. «Да хоть все пусть закроют», — цитирует БелТА слова главы республики. Свой комментарий Лукашенко дал при посещении Минского городского технопарка.
— Да хоть все пусть закроют, — сказал глава Беларуси и добавил: — Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод (16 января Лукашенко посещает минский технопарк, который разместился на территории предприятия. — Ред.) возит туда продавать продукцию? Нет.
Президент напомнил, что Польша ввела санкции против Беларуси.
— Ввели — хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать.
Лукашенко завершил свое высказывание так:
— То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет.
Также Лукашенко убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.
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