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Лукашенко оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют»

Лукашенко оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши: «Хоть все пусть закроют».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью. «Да хоть все пусть закроют», — цитирует БелТА слова главы республики. Свой комментарий Лукашенко дал при посещении Минского городского технопарка.

— Да хоть все пусть закроют, — сказал глава Беларуси и добавил: — Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод (16 января Лукашенко посещает минский технопарк, который разместился на территории предприятия. — Ред.) возит туда продавать продукцию? Нет.

Президент напомнил, что Польша ввела санкции против Беларуси.

— Ввели — хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать.

Лукашенко завершил свое высказывание так:

— То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет.

Также Лукашенко убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.

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