Лукашенко о пунктах пропуска с Польшей: да хоть все пусть закроют

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с польскими пунктами пропуска на границе.
В настоящее время из шести ПП на белорусско-польской границе работают лишь два.
«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели — хорошо», — цитирует Лукашенко БелТА.
По словам президента, республика не борется против миграции и людей, которые хотят жить в ЕС и идут туда.
«То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет», — сказал белорусский лидер.
Обстановка на границе.
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.