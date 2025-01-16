Лукашенко о пунктах пропуска с Польшей: да хоть все пусть закроют

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели — хорошо», — цитирует Лукашенко БелТА.