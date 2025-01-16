Совбез: Беларусь может нанести ущерб любому агрессору «Орешником» и ТЯО

Совбез заявил, что Беларусь может нанести ущерб любому агрессору «Орешником» и ТЯО. Подробности в интервью sb.by озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
Он акцентировал внимание на том, что с размещением на белорусской территории российского тактического ядерного оружия, главой государства была исправлена допущенная в 1990-х годах стратегическая ошибка, в результате которой страна лишилась важнейшего фактора предотвращения агрессии против Беларуси.
Вольфович заметил, что сейчас было принято решение о размещении в Беларуси гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности «Орешник».
— Таким образом, наша страна будет иметь в своем распоряжении ударный кулак, позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору: ракетный комплекс «Искандер-М», тактическое ядерное оружие и «Орешник», — пояснил государственный секретарь Совета безопасности.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии.
Тем временем Совбез заявил, что украинские спецслужбы вербуют белорусов через интернет.
Кроме того, Совбез сказал, что экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси.
А еще Совбез заявил об активизации иностранных спецслужб перед выборами в Беларуси.