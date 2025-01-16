Совбез: Беларусь может нанести ущерб любому агрессору «Орешником» и ТЯО

Он акцентировал внимание на том, что с размещением на белорусской территории российского тактического ядерного оружия, главой государства была исправлена допущенная в 1990-х годах стратегическая ошибка, в результате которой страна лишилась важнейшего фактора предотвращения агрессии против Беларуси.