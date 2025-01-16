Сделке Израиля и ХАМАС при посредничестве Трампа грозит срыв

КСИР призвал участников фронта сопротивления Газы не снижать уровень боеготовности для того, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать в случае новых военных столкновений. Заявление особого военного подразделения Ирана опубликовала Sepah News. В Иранском корпусе считают, что Израиль может сорвать сделку, так как расценивает соглашение о прекращении огня и обмене заложниками как собственное поражение, сообщают «Ведомости».