Сделке Израиля и ХАМАС при посредничестве Трампа грозит срыв

КСИР призвал участников фронта сопротивления Газы не снижать уровень боеготовности для того, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать в случае новых военных столкновений. Заявление особого военного подразделения Ирана опубликовала Sepah News. В Иранском корпусе считают, что Израиль может сорвать сделку, так как расценивает соглашение о прекращении огня и обмене заложниками как собственное поражение, сообщают «Ведомости».
Правительство Израиля пока не утвердило соглашение. Дату подтверждения сделки израильская сторона готова будет назначить, как только посредники подтвердят, что ХАМАС согласен со всеми пунктами документа, сообщает РБК.
Договоренность между палестинским движением ХАМАС и Израилем должна вступить в силу в воскресенье, 19 января. В офисе Бинтямина Нетаньяху заявили, что в соглашении есть «несколько нерешенных вопросов», которые должны быть согласованы до 16 января.
15 января стало известно о том, что Израиль и представители палестинского движения ХАМА договорились заключить соглашение по урегулированию конфликта в Газе. В качестве посредников на переговорах выступали США, Катар и Египет. Согласно достигнутым договоренностям, стороны прекратят военные действия и освободят палестинских заключенных и израильских заложников.
Нетаньяху поблагодарил все страны, которые были посредниками на переговорах. Он выразил признательность и покидающему пост президенту Джо Байдену, и избранному президенту Дональду Трампу.