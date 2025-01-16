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Сделке Израиля и ХАМАС при посредничестве Трампа грозит срыв

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в Иране предупредил о вероятности срыва Израилем договоренностей с ХАМАС. Власти Израиля уже обвинили палестинское движение в несоблюдении условий соглашения о перемирии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

КСИР призвал участников фронта сопротивления Газы не снижать уровень боеготовности для того, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать в случае новых военных столкновений. Заявление особого военного подразделения Ирана опубликовала Sepah News. В Иранском корпусе считают, что Израиль может сорвать сделку, так как расценивает соглашение о прекращении огня и обмене заложниками как собственное поражение, сообщают «Ведомости».

В Израиле уже обвинили палестинскую группировку ХАМАС в срыве сделки. Советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил о том, что «ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент».

Правительство Израиля пока не утвердило соглашение. Дату подтверждения сделки израильская сторона готова будет назначить, как только посредники подтвердят, что ХАМАС согласен со всеми пунктами документа, сообщает РБК.

Договоренность между палестинским движением ХАМАС и Израилем должна вступить в силу в воскресенье, 19 января. В офисе Бинтямина Нетаньяху заявили, что в соглашении есть «несколько нерешенных вопросов», которые должны быть согласованы до 16 января.

15 января стало известно о том, что Израиль и представители палестинского движения ХАМА договорились заключить соглашение по урегулированию конфликта в Газе. В качестве посредников на переговорах выступали США, Катар и Египет. Согласно достигнутым договоренностям, стороны прекратят военные действия и освободят палестинских заключенных и израильских заложников.

Нетаньяху поблагодарил все страны, которые были посредниками на переговорах. Он выразил признательность и покидающему пост президенту Джо Байдену, и избранному президенту Дональду Трампу.

Известно, что в заключительном этапе переговоров от США принимал участие и сыграл важную роль будущий спецпредставитель администрации Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Байден отказался признавать роль Дональда Трампа в заключении сделки о перемирии в секторе Газа.

переговоры