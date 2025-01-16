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Лукашенко заявил, что Киеву не стереть подвиг народа демонтажом надписей «Минск» и «Москва» у монумента «Родина-мать»

Лукашенко: Киев не сотрет подвиг народа демонтажом названий городов-героев.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Киеву не стереть подвиг народа демонтажом надписей «Минск» и «Москва» у монумента «Родина-мать». Об этом пишет БелТА, рассказывая о посещении главой республики Минского городского технопарка.

— Им не стереть подвиг нашего народа, — сказал президент Беларуси.

Напомним, ранее мы писали, что название Минска, Москвы и других городов-героев демонтировали у киевской скульптуры «Родина-мать». Вместе с буквами, которыми были выложены названия столицы Беларуси и других городов-героев, демонтировали и изображение советской медали «Золотая звезда».

Также, посещая технопарк, Лукашенко оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют».

А еще президент убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.

А здесь реальная история фильма «Любовь Советского Союза»: драмы жизни и удары судьбы актрисы Валентины Серовой и писателя Константина Симонова, который едва не погиб в Беларуси в первые дни войны.