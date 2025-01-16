Лукашенко заявил, что Киеву не стереть подвиг народа демонтажом надписей «Минск» и «Москва» у монумента «Родина-мать»

Напомним, ранее мы писали, что название Минска, Москвы и других городов-героев демонтировали у киевской скульптуры «Родина-мать». Вместе с буквами, которыми были выложены названия столицы Беларуси и других городов-героев, демонтировали и изображение советской медали «Золотая звезда».