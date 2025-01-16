Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Киеву не стереть подвиг народа демонтажом надписей «Минск» и «Москва» у монумента «Родина-мать». Об этом пишет БелТА, рассказывая о посещении главой республики Минского городского технопарка.
— Им не стереть подвиг нашего народа, — сказал президент Беларуси.
Напомним, ранее мы писали, что название Минска, Москвы и других городов-героев демонтировали у киевской скульптуры «Родина-мать». Вместе с буквами, которыми были выложены названия столицы Беларуси и других городов-героев, демонтировали и изображение советской медали «Золотая звезда».
Также, посещая технопарк, Лукашенко оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют».
А еще президент убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.
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