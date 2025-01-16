В Новосибирске зампред Знатков дал показания по делу министра ЖКХ

— Я думаю, что он действовал, подумав и все взвесив. Знаю Архипова как грамотного руководителя, ответственного, болеющего за порученное дело. Требование (банковской гарантии) носило рекомендательный характер в силу того, что там стоял срок, помню, 25 декабря. Было предложено как раз оценить всю ситуацию и, если ситуация действительно того требует, раскрыть банковскую гарантию. Срок был поставлен в связи с тем, что через неделю новогодние праздники. Это было все связано в том числе с прохождением новогодних праздников, — констатировал Владимир Знатков.