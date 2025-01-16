В Новосибирске зампред Знатков дал показания по делу министра ЖКХ

В Новосибирске продолжается процесс по уголовному делу министра ЖКХ и энергетики НСО Дениса Архипова. 16 декабря показания в Центральном райсуде дал первый зампред регионального правительства Владимир Знатков.
Как сообщает ТАСС, допрошенный в качестве свидетеля чиновник заявил, что министр действовал обдуманно, когда принимал решение об отказе в требовании банковской гарантии на сумму 220 миллионов рублей с банкротящегося мусорного регоператора — ООО «Экология-Новосибирск».
— Я думаю, что он действовал, подумав и все взвесив. Знаю Архипова как грамотного руководителя, ответственного, болеющего за порученное дело. Требование (банковской гарантии) носило рекомендательный характер в силу того, что там стоял срок, помню, 25 декабря. Было предложено как раз оценить всю ситуацию и, если ситуация действительно того требует, раскрыть банковскую гарантию. Срок был поставлен в связи с тем, что через неделю новогодние праздники. Это было все связано в том числе с прохождением новогодних праздников, — констатировал Владимир Знатков.
Согласно материалам дела, министр Денис Архипов в конце декабря 2022 года направил письмо в банк об оплате гарантии «Экологии-Новосибирск» на сумму 220 миллионов, но потом отозвал его. Следствие считает, что тем самым чиновник превысил полномочия и причинил ущерб областному бюджету.
Перед Новым годом бывший замгубернатора НСО Сергей Сёмка также выступил в суде и отметил, что Архипов своими действиями не допустил мусорного коллапса в регионе, ведь в случае «вскрытия» банковской гарантии счета тогдашнего оператора по вывозу ТКО были бы заморожены и он мог полностью прекратить свою деятельность.
Напомним, что Денису Архипову также вменили злоупотребление полномочиями при выделении 10 миллионов рублей АО «Экооператор», из-за чего бюджет якобы потерял 6 373 000 рублей. Но, как пояснил Сёмка, контрольное управление НСО не выявило нецелевого расходования средств, перечисленных перевозчику мусора.
Подсудимый, который не признает себя виновным по обоим эпизодам, по-прежнему находится в СИЗО. Сегодня защита в очередной раз ходатайствовала о смягчении меры пресечения, но суд ей отказал. При этом Денис Архипов не был лишен должности, а лишь отстранен от выполнения обязанностей, поэтому он все также остается министром ЖКХ и энергетики региона.
Иван ЛУДНОВ.