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Лукашенко назвал целью США при Трампе уничтожение Европы: «Посмотрите, это усилится»

Лукашенко назвал целью США при Трампе уничтожение Европы: «Это усилится».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко Лукашенко назвал целью США при Трампе уничтожение Европы. «Посмотрите, это усилится», — цитирует слова главы республики БелТА. Свое заявление Лукашенко сделал во время посещения Минского городского технопарка.

Лукашенко попросил не переживать особо за поляков и происходящее у них. В первую очередь, он отметил внутриполитическую ситуацию и грядущие в Польше выборы президента. Как раз из-за их приближения внимание избирателей, говорит Александр Лукашенко, и переключают на Беларусь.

— Это обычная болтовня. Это пляска под американцев, — уверен Лукашенко.

Также он назвал цель США при новоизбранном президенте Дональде Трампе:

— Американцы сейчас, чтобы уничтожить Европу (а это их цель, при Трампе, посмотрите, это усилится), используют поляков. Будет как с Украиной. Не дай бог, конечно.

Также, посещая технопарк, Лукашенко оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют».

Еще Лукашенко заявил, что Киеву не стереть подвиг народа демонтажом надписей «Минск» и «Москва» у монумента «Родина-мать».

Кроем того, президент убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.