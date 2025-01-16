Лукашенко назвал целью США при Трампе уничтожение Европы: «Посмотрите, это усилится»

Лукашенко попросил не переживать особо за поляков и происходящее у них. В первую очередь, он отметил внутриполитическую ситуацию и грядущие в Польше выборы президента. Как раз из-за их приближения внимание избирателей, говорит Александр Лукашенко, и переключают на Беларусь.