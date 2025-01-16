МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море

По ее словам, Финляндия, Эстония и другие страны ЕС спешат квалифицировать случившееся как диверсию и разрабатывают в качестве основной версию об участии в ней «теневого флота» России.
«Реальная цель этого всего — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во “внутреннее море НАТО” , — сказала она на брифинге.
Дипломат отметила, что альянс воспользовался ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
«Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана», — добавила Захарова.
Повреждение кабелей в Балтийском море
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
Захарова ранее выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.