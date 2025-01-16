МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море

«Реальная цель этого всего — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во “внутреннее море НАТО” , — сказала она на брифинге.