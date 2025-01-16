Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Заявления о причастности Москвы к повреждению кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: AP 2024

По ее словам, Финляндия, Эстония и другие страны ЕС спешат квалифицировать случившееся как диверсию и разрабатывают в качестве основной версию об участии в ней «теневого флота» России.

«Реальная цель этого всего — любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во “внутреннее море НАТО” , — сказала она на брифинге.

Дипломат отметила, что альянс воспользовался ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.

«Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана», — добавила Захарова.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.

Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.

Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.

Захарова ранее выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

НАТО
Захарова Мария