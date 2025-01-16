Лукашенко прокомментировал планы нападения на Беларусь

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Белорусская оппозиция за границей обсуждает планы нападения на республику, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, уехавшие за границу оппозиционеры до сих пор вынашивают планы вооруженного вторжения в Беларусь с украинской или польской территории.
«Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь», — цитирует Лукашенко БелТА.
По его словам, власти в курсе, что за границей идет подготовка отрядов боевиков. Но эти люди могут применить оружие и против поляков, а не воевать против белорусов.
«Литовцы “наелись” белорусов: там же националисты наши приехали (спасибо им) и начали рассуждать, что Вильна и прочее — это белорусские города. Поляки уже не знают, что с нашими беглыми “литовцами” делать», — уверен президент.
Лукашенко обратил внимание, что жизнь не стоит на месте и не нужно переживать за поляков, которые пляшут под американцами, которые их используют для уничтожения Европы.
«Будет как с Украиной. Не дай бог, конечно», — подытожил белорусский лидер.