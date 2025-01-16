Совбез Белоруссии: экстремисты планируют захват приграничных районов республики

В конце 2024 года белорусский канал ОНТ выпустил фильм-расследование под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь», в котором раскрывались детали этого плана. По данным телеканала, изначально захватить планировалось четыре участка на юго-западе страны: выступ на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины, а также Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы в Брестской области. В это же время ячейки, группы и отряды внутри республики должны были захватывать небольшие населенные пункты.