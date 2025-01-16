Лукашенко заявил о необходимости более плотно заняться вопросами миграции

«Второе — мы должны к ним по-людски отнестись. Они такие же люди, как мы. И они всегда хорошо работают, если к ним по-человечески (относиться. — Прим. БЕЛТА). Мы обеспечим и образованием, и здравоохранением — все будет как у нас. Особенно для украинцев, — заверил глава государства. — Очень много украинцев сегодня едет к нам. Мы должны принимать их как своих людей. Потому что те люди, которые к нам приехали с Украины, я не слышал, чтобы кто-то сказал, что они плохо работают. Это хорошие люди».