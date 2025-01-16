В Башкирии с начала года 37 тысячам пенсионеров назначена допвыплата.

В Башкирии 37 тысяч пенсионеров получат допвыплаты по уходу. На такую выплату могут рассчитывать люди с инвалидностью I группы или лица старше 80 лет.
Как сообщили в отделении Социального фонда России по Башкирии, с 1 января 2025 года трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) или лицами старше 80 лет, не будут осуществляться ежемесячные выплаты. Они будут автоматически назначены фондом в виде надбавки к пенсии инвалидам I группы и лицам старше 80 лет. При этом, по-прежнему период ухода будет внесен в страховой стаж трудоспособным гражданам — 1,8 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) за полный год.
«Теперь пенсионерам не требуется обращаться за назначением надбавки и предоставлением сведений об ухаживающем лице в отделение Социального фонда. Кроме того, надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с индексацией пенсии. С 1 января текущего года в нашей республике 37 тысячам пенсионеров, помимо уже получающих такую выплату, она была назначена проактивно».
Периоды ухода за инвалидом I группы или за лицом старше 80 лет трудоспособным гражданам, которым в 2024 году производились ежемесячные выплаты в связи с уходом за указанными лицами, будут установлены отделением Социального фонда России по республике и учтены в индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан без необходимости обращения таких граждан в фонд.
Если период ухода начнется с 1 января 2025 года, то для его учета на индивидуальном лицевом счете трудоспособному лицу нужно подать соответствующее заявление в отделение Социального фонда по РБ. Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Это подтверждение должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход и этом периоде. В случаях, когда получить письменное подтверждение невозможно (например, из-за смерти или состояния здоровья получателя), соответствующее письменное подтверждение могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного территориальным органом СФР.