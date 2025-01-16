В Башкирии с начала года 37 тысячам пенсионеров назначена допвыплата.

Если период ухода начнется с 1 января 2025 года, то для его учета на индивидуальном лицевом счете трудоспособному лицу нужно подать соответствующее заявление в отделение Социального фонда по РБ. Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Это подтверждение должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход и этом периоде. В случаях, когда получить письменное подтверждение невозможно (например, из-за смерти или состояния здоровья получателя), соответствующее письменное подтверждение могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного территориальным органом СФР.