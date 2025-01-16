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Юрий Слюсарь уволил министра строительства донского региона Сильвестрова

До весны чиновник находится в трудовом отпуске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об увольнении министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрия Сильвестрова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Датой увольнения значится первое марта, поскольку сейчас чиновник находится в отпуске. На это время его обязанности исполняет заместитель — Сергей Вифлянцев.

Напомним, в декабре 2024 года у Ростова, Батайска, Аксайского и Мясниковского районов забрали полномочия по выдаче разрешений на строительство. Юрий Сильвестров поддержал эту идею и обосновал тем, что ограничение городской власти в вопросах градостроительства позволит упорядочить застройку.