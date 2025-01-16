Юрий Слюсарь уволил министра строительства донского региона Сильвестрова

Напомним, в декабре 2024 года у Ростова, Батайска, Аксайского и Мясниковского районов забрали полномочия по выдаче разрешений на строительство. Юрий Сильвестров поддержал эту идею и обосновал тем, что ограничение городской власти в вопросах градостроительства позволит упорядочить застройку.