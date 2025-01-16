Франция заявила, что ситуация на Украине затрагивает безопасность Европы

Министр отметил, что украинский конфликт затрагивает интересы безопасности всей Европы.
«Франция должна включаться во все дискуссии, которые касаются европейской безопасности, потому что-то, что происходит сегодня на Украине, очевидно, является вопросом территориальной целостности этой страны, но это также и прямой интерес безопасности европейцев и французов», — сказал Барро.
16 января британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон обсудили отправку миротворцев на Украину. Контингент могут ввести после прекращения огня. До этого Макрон обсудил размещение миротворцев с украинским президентом Владимиром Зеленским. Киев поддерживает эту идею.
Ранее, в феврале 2024 года, Макрон допустил ввод войск на Украину и проведение наземной операции против России. По его словам, это возможно в случае прорыва фронта и соответствующего запроса Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия начинала военную операцию против «киевского режима», а сейчас она продолжается «как фактически война между Москвой и коллективным Западом».