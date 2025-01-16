Франция заявила, что ситуация на Украине затрагивает безопасность Европы

«Франция должна включаться во все дискуссии, которые касаются европейской безопасности, потому что-то, что происходит сегодня на Украине, очевидно, является вопросом территориальной целостности этой страны, но это также и прямой интерес безопасности европейцев и французов», — сказал Барро.