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Франция заявила, что ситуация на Украине затрагивает безопасность Европы

Парижу необходимо включаться во все дискуссии о европейской безопасности в связи с событиями на Украине, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. Его слова передает радио RTL.

Источник: AP 2024

Министр отметил, что украинский конфликт затрагивает интересы безопасности всей Европы.

«Франция должна включаться во все дискуссии, которые касаются европейской безопасности, потому что-то, что происходит сегодня на Украине, очевидно, является вопросом территориальной целостности этой страны, но это также и прямой интерес безопасности европейцев и французов», — сказал Барро.

16 января британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон обсудили отправку миротворцев на Украину. Контингент могут ввести после прекращения огня. До этого Макрон обсудил размещение миротворцев с украинским президентом Владимиром Зеленским. Киев поддерживает эту идею.

Ранее, в феврале 2024 года, Макрон допустил ввод войск на Украину и проведение наземной операции против России. По его словам, это возможно в случае прорыва фронта и соответствующего запроса Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия начинала военную операцию против «киевского режима», а сейчас она продолжается «как фактически война между Москвой и коллективным Западом».