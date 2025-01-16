В Кремле ответили на слова о неизбежности уступок в переговорах с Киевом

Рубио на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о возможности отказа Украине во вступлении в НАТО, выразил уверенность, что для достижения мира уступки потребуются как от Москвы и Киева, так и от Вашингтона. «Санкции и освобождение от санкций также станут частью разговора», — считает он.