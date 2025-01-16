Лукашенко заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов

Здесь же Лукашенко заявил, что сейчас нужны дела, а не слова. И с уверенностью заявил о том, что Беларусь уже никогда не будет той страной, которая была в 90-х годах прошлого века, когда действующий президент избирался на первый срок. Он заметил, что тогда белорусы и мечтать о подобных «дворцах», производстве и прочем.