Лукашенко заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности дебатов на выборах президента 2025, сообщает БелТА.
Так, посещая Минский городской технопарк, глава Беларуси прокомментировал ход избирательной кампании. При этом Лукашенко признался, что не следит за электоральной кампанией из-за отсутствия времени. А еще он высказался о дебатах кандидатов в президенты.
— Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов. Да и что дебаты — чтобы люди разобрались. Разбирайтесь, — прокомментировал белорусский лидер.
Здесь же Лукашенко заявил, что сейчас нужны дела, а не слова. И с уверенностью заявил о том, что Беларусь уже никогда не будет той страной, которая была в 90-х годах прошлого века, когда действующий президент избирался на первый срок. Он заметил, что тогда белорусы и мечтать о подобных «дворцах», производстве и прочем.
— Тогда надо было выживать. А сейчас надо развиваться, бороться. Поэтому не слова нужны, а дела, — подчеркнул глава республики.
В качестве примера Александр Лукашенко высказался о скором открытии в Беларуси нового производства автобусов. И сказал, что в Беларуси есть не только малые производства, но и масштабные. При этом существует колоссальный спрос на белорусские автобусы. А завод был построен за полтора-два года.
— Поэтому нужны дела. Я это знаю больше, чем кто-либо. Поэтому продолжаю заниматься своими вопросами, — подытожил белорусский лидер.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что весны должны быть закрыты все «задолженности» в плане мероприятий, которые были бы посвящены производственному сектору. А после внимание снова нужно будет сконцентрировать на сельскохозяйственной тематике, так как нужно будет сеять хлеб.
— Никуда мы не денемся. С этим президентом, с другим — вам хлеб придется сеять. Потому что без хлеба никуда, — уверен глава страны.
Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.
Также 82,5% белорусов поддержат на выборах действующего президента.