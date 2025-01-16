Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков

«Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем, чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы. Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать», — сказал Песков журналистам.