Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, должны быть предприняты действия и контрактования со стороны Молдовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем, чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы. Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать», — сказал Песков журналистам.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами «Молдовагаза» в адрес «Газпрома». В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.