Глава администрации Ялты Янина Павленко подвела итоги 2024 года. Вкратце

Вместе мы ремонтировали дороги, высаживали деревья и цветы, принимали гостей (больше 2 млн туристов). И самое главное — ни на один день не останавливали помощь фронту и жителям освобожденных территорий! Продукты и медикаменты, приборы радиоэлектронной борьбы и разведки, дроны, авто (только от «Zгаража» — 20 единиц). На фронт ушли сотни тонн гумпомощи. Ялтинцы плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи… Каждый вносит свой вклад в Победу, которая обязательно будет за нами. От всего сердца благодарю за этот насыщенный событиями год активных горожан, команду администрации, депутатов горсовета и лично Константина Валентиновича Шимановского, наш Госсовет и его Председателя Владимира Андреевича Константинова, куратора региона, вице-премьера Республики Анну Владимировну Анюхину, Председателя Совета министров Республики Юрия Михайловича Гоцанюка, сотрудников министерств и ведомств. За доверие и поддержку — Главу Республики Сергея Валерьевича Аксенова и, конечно, за все преобразования, которые стали возможными после воссоединения Крыма с Россией — нашего Президента, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
И так, главные достижения 2024 года:
- Реконструкция исторического центра Алупки. Работа проведена огромная — объекты турпоказа объединены в единое архитектурно-культурное пространство. Тысячи квадратов брусчатки, новые трубы водопровода и канализации, зоны отдыха, навигация. По камешку перебрали ступени лестницы, сохранив ее первозданный вид, а на улицу Амет-Хана Султана вернули питьевой фонтан 1847 года. Обновилась и площадь перед Храмом Святого Архангела Михаила. Алупка продолжает преображаться — в работе обустройство детского сквера на Фрунзе.
- Благоустройство общественных территорий (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»). На выходе два общественных пространства — на Сеченова и Милютинский парк. Также капремонтом были охвачены 4 дворовые территории.
- Новоселье. Побили рекорд — в новое жилье переехали 140 семей: дети-сироты, граждане с ограниченными возможностями здоровья, семьи военнослужащих, жители аварийных домов и прочие категории.
- Стартовала масштабная работа на берегоукрепительных сооружениях, пострадавших от «шторма века» в прошлом году. В работе 22 объекта.
- Завершено строительство фельдшерско-акушерских пунктов в девяти поселках — на них было выделено 160 млн в рамках инициированного Президентом нацпроекта «Здравоохранение».
- Образование. Проведена большая работа в школах — завершен капремонт ЯНШ № 13, кровли и второго блока школы № 11. Заменено 460 оконных блоков в 7 учебных учреждениях. В Ливадийской школе открыт один из первых в Крыму «Атомклассов», в «Школе будущего» — Кванториум, а в Краснокаменке, Симеизе и Ливадии — «Точки роста».
- Полностью ликвидирована очередь в детские сады, открыт новый корпус сада № 22.
- Открыто молодежное пространство с воркаут-зоной и скейтпарком в сквере Калинина. Установлена многофункциональная спортплощадка в Парковом и площадка ГТО в Ялте на Карла Маркса. Установлено 7 антивандальных теннисных столов и 5 — шахматных.
- Запущен пилотный проект «Активный горожанин». Ждем площадку для игры в петанк в Гаспре, пункт соцпомощи на Ломоносова, также будут проведены работы на ряде дворовых территорий.
- Стартовала реконструкция Ялтинского центра культуры — откроем весной, вместе с обновленной площадью перед центром, украшением которой станет световой фонтан.
- Подписаны Соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве между Ялтой и Гранадой (Республика Никарагуа), Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Ялтой и городом Дмитров Московской области.
- Запущен проект Кошкин Дом — первые 10 домиков сделаны «Переправой» и установлены в Алупке, Гаспре, Ялте, Массандре и Никите.