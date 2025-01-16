Глава администрации Ялты Янина Павленко подвела итоги 2024 года. Вкратце

Вместе мы ремонтировали дороги, высаживали деревья и цветы, принимали гостей (больше 2 млн туристов). И самое главное — ни на один день не останавливали помощь фронту и жителям освобожденных территорий! Продукты и медикаменты, приборы радиоэлектронной борьбы и разведки, дроны, авто (только от «Zгаража» — 20 единиц). На фронт ушли сотни тонн гумпомощи. Ялтинцы плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи… Каждый вносит свой вклад в Победу, которая обязательно будет за нами. От всего сердца благодарю за этот насыщенный событиями год активных горожан, команду администрации, депутатов горсовета и лично Константина Валентиновича Шимановского, наш Госсовет и его Председателя Владимира Андреевича Константинова, куратора региона, вице-премьера Республики Анну Владимировну Анюхину, Председателя Совета министров Республики Юрия Михайловича Гоцанюка, сотрудников министерств и ведомств. За доверие и поддержку — Главу Республики Сергея Валерьевича Аксенова и, конечно, за все преобразования, которые стали возможными после воссоединения Крыма с Россией — нашего Президента, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.