Суд отказал прокуратуре в увольнении главы Кочево

Прокуратура подала административный иск с требованием отставки господина Юркина 21 ноября 2024 года. Основанием для этого стал отказ местной думы отправить господина Юркина в отставку из-за выявленных прокуратурой нарушений антикоррупционного законодательства. Речь шла об истории 2022 года, когда прокурор указал Александру Юркину, что в действиях его заместителя Светланы Петровой «есть конфликт интересов и личная заинтересованность». Якобы она принимала невыполненные работы с муниципальных подрядов. Факт личной заинтересованности госпожи Петровой был доказан в апелляционной инстанции в апреле 2024 года. Спустя полтора года она была уволена с должности.