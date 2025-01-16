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Суд отказал прокуратуре в увольнении главы Кочево

Кочевский суд отказал прокуратуре в требовании досрочной отставки главы Кочевского округа Александра Юркина. Решение по этому административному иску было принято 9 января 2025 года судьей Игорем Шерстюковым. Текст решения пока не опубликован.

Источник: Коммерсантъ

Прокуратура подала административный иск с требованием отставки господина Юркина 21 ноября 2024 года. Основанием для этого стал отказ местной думы отправить господина Юркина в отставку из-за выявленных прокуратурой нарушений антикоррупционного законодательства. Речь шла об истории 2022 года, когда прокурор указал Александру Юркину, что в действиях его заместителя Светланы Петровой «есть конфликт интересов и личная заинтересованность». Якобы она принимала невыполненные работы с муниципальных подрядов. Факт личной заинтересованности госпожи Петровой был доказан в апелляционной инстанции в апреле 2024 года. Спустя полтора года она была уволена с должности.

Как считает прокуратура, господин Юркин, зная о противозаконной деятельности своего заместителя, не предпринял мер по устранению выявленных нарушений. В октябре 2024 года прокурор округа потребовал, чтобы местные депутаты отправили господина Юркина в отставку, однако представление было отклонено без объяснения причин.