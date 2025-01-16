Мэр Новосибирска оценил работу «Горводоканала» за последние пять лет

В Новосибирске работа МУП «Горводоканал» получила высокую оценку от главы города Максима Кудрявцева. За последние пять лет предприятие проделало значительный объем работ по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения.
В частности, было построено более 40 километров новых водопроводных и канализационных сетей, что является важным шагом в развитии городской инфраструктуры. Кроме того, проведена реконструкция почти шести километров коллекторов.
Мэр города особо отметил, что пятилетняя инвестиционная программа «Горводоканала» была выполнена в полном объеме, что свидетельствует о высокой степени ответственности и профессионализме сотрудников предприятия. Важно подчеркнуть, что часть работ «Горводоканал» выполняет собственными силами, что позволяет оптимизировать затраты и контролировать качество на каждом этапе.
По словам главы города, «Горводоканал» оперативно реагирует на потребности растущего мегаполиса и работает на опережение, обеспечивая достаточность мощностей для подключения новых объектов. Это позволяет городу динамично развиваться, не опасаясь проблем с водоснабжением и водоотведением.
Директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил отметил, что в течение последних пяти лет особое внимание уделялось объектам, связанным с комплексной жилищной застройкой. Благодаря этому, общая подключаемая нагрузка была увеличена на 89 тысяч кубометров в сутки. Этот значительный прирост позволит обеспечить водоснабжением и водоотведением примерно 10 миллионов квадратных метров жилья.
Помимо реализации инвестиционной программы, «Горводоканал» ежегодно осуществляет программу по строительству и реконструкции сетей водоснабжения для жителей частного сектора Новосибирска. В период с 2020 по 2024 год было построено более 20 километров водопроводных сетей, обеспечивающих водоснабжение потребителей индивидуальной жилой застройки. Таким образом, работа «Горводоканала» охватывает все категории потребителей и способствует улучшению качества жизни всех горожан.