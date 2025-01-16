Мэр Новосибирска оценил работу «Горводоканала» за последние пять лет

Директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил отметил, что в течение последних пяти лет особое внимание уделялось объектам, связанным с комплексной жилищной застройкой. Благодаря этому, общая подключаемая нагрузка была увеличена на 89 тысяч кубометров в сутки. Этот значительный прирост позволит обеспечить водоснабжением и водоотведением примерно 10 миллионов квадратных метров жилья.