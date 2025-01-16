Что пишут зарубежные СМИ о соглашении между Израилем и ХАМАС

ABC News
Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня было достигнуто на фоне фальстартов, взаимных обвинений и смерти ключевых игроков спустя более 15 месяцев ожесточенных боевых действий, за которые Ближний Восток коренным образом изменился.
The New York Times
Окончательные детали все еще прорабатываются, но предварительное соглашение вселило надежду на то, что вскоре войне может быть положен конец.
Newsweek
Соглашение о прекращении огня сначала будет представлено премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на голосование в его кабинете безопасности. После этого в течение 48 часов Верховный суд Израиля сможет рассмотреть любые апелляции, оспаривающие сделку. В случае одобрения реализация соглашения начнется в воскресенье, 19 января.
Politico
Нетаньяху похвалил Трампа и Байдена за их работу по освобождению заложников, но не упомянул о соглашении о прекращении огня в Газе и прямо не заявил, что поддерживает паузу в боевых действиях.
USA Today
Долгожданное соглашение, которое вступит в силу в три этапа, было достигнуто при посредничестве США, Катара и Египта. Перемирие призвано остановить боевые действия, которые опустошили Газу и дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке.
CBC News
Последние несколько недель в Дохе шли напряженные переговоры. Главный советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк тесно сотрудничал со специальным посланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
The Washington Post
В результате нападения ХАМАС 7 октября 2023 года погибло около 1200 человек, в том числе более 300 солдат. В ходе военной операции ХАМАС в Газе было убито 405 израильских солдат.
Associated Press
Общая предполагаемая стоимость ущерба только за первые три месяца войны составила 18,5 млрд долларов, тогда как самый высокий ВВП на Западном берегу и в секторе Газа был зафиксирован в 2022 году в размере 19,17 млрд долларов.
Time
Трамп же приписал заслугу себе: «Это грандиозное соглашение о прекращении огня было достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре. Оно дало сигнал всему миру о том, что моя администрация будет стремиться к миру и заключать сделки, чтобы обеспечить безопасность всех американцев и наших союзников».
Fox News
Байден вспылил, когда его спросили, заслуживает ли Трамп похвалы за соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС: «Это шутка?».
The Wall Street Journal
Расклад на Ближнем Востоке изменили выборы в США в 2024 году.
Bloomberg
Байден хочет, чтобы прекращение огня привело к окончательному прекращению боевых действий. Добиться этого будет не просто, не в последнюю очередь потому, что многие израильские политики хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен как правящая сила в Газе.
Reuters
Израиль нанес удар по Газе через нескольких часов после достижения соглашения о прекращении огня с ХАМАС, а Нетаньяху обвинил ХАМАС в выдвижении требований в последнюю минуту.
CNN
Израиль откладывает голосование кабинета министров по перемирию в Газе. Нетаньяху, не вдаваясь в подробности, заявил, что ХАМАС отказывается от части соглашения в попытке добиться дальнейших уступок.