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Что пишут зарубежные СМИ о соглашении между Израилем и ХАМАС

Вечером 15 января стало известно о том, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня по итогам переговоров, которые проходили в последние недели в Дохе. Предлагаем ознакомиться с тем, что пишут зарубежные СМИ о заключенной сделке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

ABC News

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня было достигнуто на фоне фальстартов, взаимных обвинений и смерти ключевых игроков спустя более 15 месяцев ожесточенных боевых действий, за которые Ближний Восток коренным образом изменился.

The New York Times

Окончательные детали все еще прорабатываются, но предварительное соглашение вселило надежду на то, что вскоре войне может быть положен конец.

Newsweek

Соглашение о прекращении огня сначала будет представлено премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на голосование в его кабинете безопасности. После этого в течение 48 часов Верховный суд Израиля сможет рассмотреть любые апелляции, оспаривающие сделку. В случае одобрения реализация соглашения начнется в воскресенье, 19 января.

Politico

Нетаньяху похвалил Трампа и Байдена за их работу по освобождению заложников, но не упомянул о соглашении о прекращении огня в Газе и прямо не заявил, что поддерживает паузу в боевых действиях.

Это может быть связано с тем, что некоторые члены его коалиции могут выступить против нее.

USA Today

Долгожданное соглашение, которое вступит в силу в три этапа, было достигнуто при посредничестве США, Катара и Египта. Перемирие призвано остановить боевые действия, которые опустошили Газу и дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке.

CBC News

Последние несколько недель в Дохе шли напряженные переговоры. Главный советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк тесно сотрудничал со специальным посланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

The Washington Post

Сделка — проблеск надежды в конфликте, который привел к огромным человеческим жертвам: в результате израильских атак в Газе погибло более 46 700 человек и более 110 200 получили ранения.

В результате нападения ХАМАС 7 октября 2023 года погибло около 1200 человек, в том числе более 300 солдат. В ходе военной операции ХАМАС в Газе было убито 405 израильских солдат.

Associated Press

За время боевых действий в Газе было разрушено 69% строений, уничтожено более 245 000 домов.

Общая предполагаемая стоимость ущерба только за первые три месяца войны составила 18,5 млрд долларов, тогда как самый высокий ВВП на Западном берегу и в секторе Газа был зафиксирован в 2022 году в размере 19,17 млрд долларов.

Источник: AP 2024

Time

Байден объяснил успех сделки множеством факторов, включая «чрезвычайное давление на ХАМАС», «ослабление Ирана» и «настойчивую и кропотливую американскую дипломатию».

Трамп же приписал заслугу себе: «Это грандиозное соглашение о прекращении огня было достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре. Оно дало сигнал всему миру о том, что моя администрация будет стремиться к миру и заключать сделки, чтобы обеспечить безопасность всех американцев и наших союзников».

Fox News

Байден вспылил, когда его спросили, заслуживает ли Трамп похвалы за соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС: «Это шутка?».

The Wall Street Journal

Расклад на Ближнем Востоке изменили выборы в США в 2024 году.

Трамп, пригрозив «обрушить на ХАМАС ад», если заложники не будут освобождены к 20 января, изменил стимулы для враждующих сторон.

Bloomberg

Байден хочет, чтобы прекращение огня привело к окончательному прекращению боевых действий. Добиться этого будет не просто, не в последнюю очередь потому, что многие израильские политики хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен как правящая сила в Газе.

Reuters

Израиль нанес удар по Газе через нескольких часов после достижения соглашения о прекращении огня с ХАМАС, а Нетаньяху обвинил ХАМАС в выдвижении требований в последнюю минуту.

За последние 24 часа в секторе Газа погибло не менее 80 человек.

CNN

Израиль откладывает голосование кабинета министров по перемирию в Газе. Нетаньяху, не вдаваясь в подробности, заявил, что ХАМАС отказывается от части соглашения в попытке добиться дальнейших уступок.

переговоры