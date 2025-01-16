Что пишут зарубежные СМИ о соглашении между Израилем и ХАМАС

Трамп же приписал заслугу себе: «Это грандиозное соглашение о прекращении огня было достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре. Оно дало сигнал всему миру о том, что моя администрация будет стремиться к миру и заключать сделки, чтобы обеспечить безопасность всех американцев и наших союзников».