Сделка Израиля с ХАМАС и энергокризис в Приднестровье. Темы брифинга Пескова

Россия готова помочь Приднестровью газом, но для этого нужно содействие Молдавии: «Чисто логистически, конечно, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности».