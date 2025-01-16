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Сделка Израиля с ХАМАС и энергокризис в Приднестровье. Темы брифинга Пескова

Сделка между Израилем и ХАМАС, энергокризис в Приднестровье и урегулирование конфликта на Украине стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О сделке между Израилем и ХАМАС

В Кремле приветствуют сделку между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников: «Любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать».

Россия не принимала участие в подготовке сделки.

Кремль считает преждевременным поздравлять стороны: «Давайте с вами дождемся финализации процесса».

Об урегулировании на Украине

Кремль не комментирует информацию о якобы проводимых Россией и Украиной в Катаре переговоров о защите ядерных объектов: «Я оставляю без комментариев этот вопрос».

Позиция России по урегулированию на Украине озвучена президентом Владимиром Путиным еще летом, она «предельно ясна и хорошо всем известна».

Об энергокризисе в Приднестровье

Россия готова помочь Приднестровью газом, но для этого нужно содействие Молдавии: «Чисто логистически, конечно, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности».

Об обвинениях в адрес России

Что касается утверждений польского премьера Дональда Туска о якобы планах России устраивать теракты в самолетах по всему миру, то Варшава занимается бездоказательными обвинениями в адрес Москвы и «зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами».

Об оказании медпомощи волонтерам

Путин знает о запросе на медицинскую помощь для волонтеров, пострадавших от интоксикации при ликвидации последствий ЧС на Черном море: «При необходимости в любом случае вся необходимая медицинская помощь оказывается и будет оказываться».

О защите Белоруссии

Что касается заявления государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича о плане Запада захватить силами белорусских радикалов район страны, то Россия имеет обязательства по обеспечению ее безопасности и не оставит союзника в беде.

Песков Дмитрий