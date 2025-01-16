Казахстану интересен опыт Беларуси в сфере развития атомной энергетики

Руководитель ОФ «Мин Евразии» отметил, что речь не только о площадке, функционале АЭС и обеспечении ее безопасности. Энергия должна не только вырабатываться, но и использоваться. Для этого необходимо перестраивать не только экономику, но и ЖКХ и другие сферы. Стимулировать бизнес для реализации проектов по переходу от традиционных видов топлива к атомной энергетике.