Казахстану интересен опыт Беларуси в сфере развития атомной энергетики

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Казахстан интересует опыт Беларуси, которая успешно прошла этап становления страны, вошедшей в элитный «клуб ядерной энергетики», такую точку зрения высказал руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев в рамках видеомоста Минск-Астана в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
По словам Полетаева, решение Казахстана построить собственную атомную электростанцию уже можно назвать историческим. Более того, в перспективе речь может идти о нескольких АЭС. Тем более, что Казахстан располагает собственными месторождениями залежей урана — основного топлива для АЭС.
«Вот в вопросах энергетического сотрудничества и в вопросах сотрудничества, в плане чистой энергии, которая к атомной энергии относится, я вижу очень большие перспективы взаимодействия. Хотя бы можно начать с того, чтобы казахстанские представители посетили Белорусскую АЭС и посмотрели, как это все работает», — рассказал Полетаев.
Руководитель ОФ «Мин Евразии» отметил, что речь не только о площадке, функционале АЭС и обеспечении ее безопасности. Энергия должна не только вырабатываться, но и использоваться. Для этого необходимо перестраивать не только экономику, но и ЖКХ и другие сферы. Стимулировать бизнес для реализации проектов по переходу от традиционных видов топлива к атомной энергетике.
Так же эксперт высказал точку зрения, что энергетическая безопасность подразумевает не только строительство АЭС, но и компетенции страны в ее эксплуатации, обслуживании.
«Здесь нам интересен опыт Беларуси в подготовке своих кадров для работы на атомной электростанции. Он тоже очень важен и нужен для казахстанцев. Ведь мы уже говорим о том, что будет необходимо несколько тысяч специалистов», — сказал Полетаев.
Местом площадки для строительства АЭС может быть выбрано у села Улькен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш.