Лукашенко оценил изменение заявлений Трампа по Украине до выборов и после

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря об электоральной кампании в республике, оценил изменение заявлений по Украине избранного президента США Дональда Трампа, сообщает БелТА.
Так, белорусский президент заметил, что предвыборные заявления политиков могут разниться с реальными делами. И напомнил, что до выборов Дональд Трамп за сутки готов был прекратить войну в Украине, а сейчас говорит, что это непросто, и что на это уйдут месяцы или годы.
— В этом вся политика, — констатировал глава Беларуси.
При этом Лукашенко, сказал, что белорусам, как умным и опытным людям следует думать.
— Я никогда не говорил о выборах, не призывал вас к чему-то. Придите проголосуйте — целая неделя. Найдете время — проголосуйте. Ну не захотите — мы же вас на аркане тащить не будем, — подытожил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах: «Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?». При этом белорусский лидер заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов.
Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.
Также соцопрос показал, что 82,5% белорусов поддержат на выборах действующего президента.