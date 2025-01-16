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Лукашенко оценил изменение заявлений Трампа по Украине до выборов и после

Лукашенко нашел расхождения в предвыборных заявлениях Трампа по Украине и его нынешней позиции.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря об электоральной кампании в республике, оценил изменение заявлений по Украине избранного президента США Дональда Трампа, сообщает БелТА.

Так, белорусский президент заметил, что предвыборные заявления политиков могут разниться с реальными делами. И напомнил, что до выборов Дональд Трамп за сутки готов был прекратить войну в Украине, а сейчас говорит, что это непросто, и что на это уйдут месяцы или годы.

— В этом вся политика, — констатировал глава Беларуси.

При этом Лукашенко, сказал, что белорусам, как умным и опытным людям следует думать.

— Я никогда не говорил о выборах, не призывал вас к чему-то. Придите проголосуйте — целая неделя. Найдете время — проголосуйте. Ну не захотите — мы же вас на аркане тащить не будем, — подытожил белорусский президент.

Также Александр Лукашенко сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах: «Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?». При этом белорусский лидер заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов.

Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года.

Также соцопрос показал, что 82,5% белорусов поддержат на выборах действующего президента.