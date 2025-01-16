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Лукашенко заявил, что Польша отказалась от переговоров по выдаче Почобута

Лукашенко: Польша отказалась вести переговоры по выдаче журналиста Почобута.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил об отказе Польши от переговоров по выдаче осужденного на восемь лет журналиста Почобута, пишет БелТА.

Белорусский президент сказал, что польская сторона отказалась от Почобута и «вести даже разговоры» по этой теме. Но еще он сказал, что и осужденный журналист отказывается ехать в Польшу.

— Поляки отказались вести даже разговоры по Почобуту. Насколько меня информируют, Почобут не хочет туда ехать. Вот и весь вопрос, — констатировал он.

Здесь же Лукашенко подчеркнул, что Анджей Почобут является белорусским гражданином, и что он ответил по закону.

— Дальше будем смотреть. Поверьте, на Почобуте свет не сошелся, — отметил глава страны.

Ранее мы писали, что Верховный суд Беларуси оставил без изменения приговор журналисту Андрею Почобуту, которого приговорили к 8 годам колонии усиленного режима за публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Он также был признан виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной, религиозной и иной социальной вражды и розни.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко уже высказывался о передаче Польше осужденного в Беларуси Почобута на восемь лет колонии: «Они и не хотят его забирать».

При этом еще президент Беларуси оценил изменение заявлений Трампа по Украине до выборов и после. Также Александр Лукашенко сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах: «Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?». При этом белорусский лидер заявил, что на выборах президента сейчас не до дебатов.