В ХАМАС заявили о приверженности договору о прекращении огня в секторе Газа

Израиль обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов сделки по сектору Газа. В офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС пытается добиться уступок, но не пояснили, о чем именно идет речь. В Белом доме ранее отмечали, что если руководство палестинского движения откажется отпускать заложников, то возможна новая эскалация. В Иране при этом уверены, что от соглашения могут отказаться израильтяне.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов сделки по сектору Газа, согласованных ранее с посредниками. Палестинское движение уличили в попытках добиться уступок в последнюю минуту. Об этом сообщает РИА Новости.
«ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент», — говорится в сообщении.
От каких конкретно пунктов отказывается движение, в офисе Нетаньяху не уточнили. При этом в канцелярии заявили, что заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения не состоится до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все детали.
В свою очередь член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что движение привержено сделке о прекращении огня в секторе Газа.
Сделка может не пройти гладко.
Накануне в Белом доме заявили, что сделка Израиля и ХАМАС гладко может не пройти, однако в США надеются на максимально полную реализацию соглашения. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, Вашингтон также видит угрозу эскалации конфликта.
«Если они (ХАМАС. — “Газета.Ru”) откажутся освобождать заложников, то полагаю, что есть очень высокий шанс эскалации войны», — заявил представитель Белого дома.
В Иране, наоборот, считают, что сделку может сорвать Израиль. Это, в свою очередь, приведет к новым конфликтам в регионе. В связи с этим Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о необходимости «быть готовыми к новой войне».
В чем суть соглашения.
15 января премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе и поэтапном освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Соглашение должно начать действовать 19 января, а его первый этап длиться 42 дня. В течение него:
— израильские войска покинут густонаселенные районы сектора Газа, но останутся в буферной зоне на территории анклава не далее 700 метров от границы. Также силы ЦАХАЛа останутся в Филадельфийском коридоре — полосе земли вдоль границы между сектором Газа и Египтом. Переселенные жители сектора Газа смогут вернуться домой;
— ХАМАС освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет;
— Израиль освободит всех палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет, арестованных с 7 октября. Также Иерусалим за каждого освобожденного израильского заложника из числа гражданских будет выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных, за каждого военнослужащего — по 50. Среди них могут быть в том числе пожизненно осужденные за терроризм;
— увеличатся поставки гуманитарной помощи в Газу. Соглашение предполагает отправку 600 грузовиков каждый день, из которых 300 будут предназначаться для северной части анклава;
— Израиль разрешит раненным в секторе Газа выезжать для получения медицинской помощи, а также откроет контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом через семь дней после начала первого этапа;
— израильские войска начнут отход от границы с Газой и Египтом.
На 16-й день начнутся переговоры, в рамках которых будут обсуждать второй и третий этапы сделки. Если стороны не придут к соглашению через 42 дня, военные действия возобновятся автоматически.
Ранее в МИД России выразили надежду, что сделка между Израилем и ХАМАС позволит достичь стабильности в Газе.
«Надеемся, что реализация этих договоренностей станет важным практическим шагом к долгосрочной стабилизации обстановки в зоне палестино-израильского противостояния. А также создаст предпосылки для оздоровления ситуация в регионе Ближнего Востока в целом, в том числе в Ливане, Сирии, Йемене», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.
Она добавила, что конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.