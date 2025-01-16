В ХАМАС заявили о приверженности договору о прекращении огня в секторе Газа

Израиль обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов сделки по сектору Газа. В офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС пытается добиться уступок, но не пояснили, о чем именно идет речь. В Белом доме ранее отмечали, что если руководство палестинского движения откажется отпускать заложников, то возможна новая эскалация. В Иране при этом уверены, что от соглашения могут отказаться израильтяне.